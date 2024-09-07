Над Украиной ночью сбили 58 из 67 "шахедов", 6 полетели в направлении рф, беларуси и оккупированных территорий, 3 потеряно

В ночь на 7 сентября в небе над Украиной из 67 выявленных запущенных российскими войсками ударных дронов типа "Shahed" 58 были сбиты, 6 вышли из подконтрольного воздушного пространства, 3 потеряны локально, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 7 сентября, по данным ВС ВСУ, враг атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым). В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "шахедов".

К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА. 6 беспилотников - вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ) - указали в ВС ВСУ в Telegram.

Этой ночью противовоздушная оборона, как сообщается, работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Киевская область ночью подверглась 8-часовой атаке дронов: из-за обломков повреждены дома