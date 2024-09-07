Над Украиной ночью сбили 58 из 67 "шахедов", 6 полетели в направлении рф, беларуси и оккупированных территорий, 3 потеряно
Киев • УНН
В ночь на 7 сентября 2024 года Украина отразила масштабную атаку российских дронов «Shahed». Из 67 обнаруженных беспилотников 58 были сбиты, 6 вышли из воздушного пространства, 3 потеряны локально.
В ночь на 7 сентября в небе над Украиной из 67 выявленных запущенных российскими войсками ударных дронов типа "Shahed" 58 были сбиты, 6 вышли из подконтрольного воздушного пространства, 3 потеряны локально, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 7 сентября, по данным ВС ВСУ, враг атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск - рф, Чауда - Крым). В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 67-ми "шахедов".
К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БпЛА. 6 беспилотников - вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ)
Этой ночью противовоздушная оборона, как сообщается, работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
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