На Рівненщині вночі працювала ППО, є збита ціль
Київ • УНН
На Рівненщині українські сили ППО успішно збили повітряну ціль противника. Ніхто не постраждав, на місці працюють відповідні служби.
У Рівненській області вночі працювали сили ППО, збили ворожу повітряну ціль, люди не постраждали, повідомив у четвер голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.
Ще одна тривожна ніч на Рівненщині. Наші сили ППО збили повітряну ціль ворога. Дякую їм за професійну роботу. Люди не постраждали
З його слів, на місці збиття працюють відповідні служби.
На Рівненщині відпрацювала ППО, постраждалих немає07.09.24, 09:40 • 24983 перегляди