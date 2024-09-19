Над Україною вночі збили всі з 42 запущених ворогом "шахедів" та ракету Х-59
Київ • УНН
Вночі 19 вересня ППО України відбила масштабну атаку. Збито всі 42 запущені дрони "Shahed" та керовану авіаційну ракету Х-59/69. Противник також завдав ударів ракетами С-300/С-400 по Харківщині.
У небі над Україною вночі збито всі 42 запущені російськими військами ударні дрони типу "Shahed" та керовану авіаційну ракету Х-59/69. Ворог також завдав ударів ракетами С-300/С-400 по Харківській області. Про це повідомили у четвер у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 19 вересня, як вказано, радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника.
Окупанти, як повідомляється, вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69
Протиповітряна оборона, як зазначається, працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
На Рівненщині вночі працювала ППО, є збита ціль19.09.24, 08:14 • 15411 переглядiв