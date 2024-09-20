На Харківщині ворог вранці обстріляв ферму: є поранені
Київ • УНН
Російські війська обстріляли ферму у Шестаковому, поранивши двох людей. За добу зафіксовано низку атак у Куп'янському та Чугуївському районах, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
У Харківській області вранці 20 вересня російські війська обстріляли ферму у селищі Шестакове, внаслідок чого поранення отримали дві людини. Минулої доби через удари рф постраждали ще двоє місцевих жителя. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
20 вересня 08:00 Чугуївський район, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ по фермі постраждали дві людини, госпіталізовані
За словами голова ОВА, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:
- 22:00 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., смт Куп’янськ - Вузловий. Пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку, перебито газову трубу.
- 21:05 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли три автомобілі та 2 господарчі споруди.
- 18:15 Куп'янський р-н., Вільхуватська ТГ., с. Грачівка. Відбулося влучання 2-х ворожих БПЛА в приватне домоволодіння.
- 17:17 Куп'янській р-н, Кіндрашівська громада, с.Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу горіла трава.
- 16:43 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ., смт., Вільча. Внаслідок обстрілу постраждав 85-річний чоловік.
- 16:38 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Постраждав 65-річний чоловік внаслідок ворожого обстрілу.
- 11:56 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ., с. Новоосинове, влучання в навчальний заклад. Внаслідок удару в дах будівлі відбулася пожежа.
- 10:40 Куп'янський р-н, Курилівська громада, с. Новоосинове. Горіла господарча споруда, будинок.
- 10:32 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ., с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава.
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