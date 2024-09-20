Удары рф по Харькову: зафиксированы попадания в двух районах, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано попадание российских КАБов в Слободском и Основянском районах. По предварительным данным, в результате атаки пострадали два человека.
В Харькове после атаки рф зафиксированы попадания в Слободском и Основянском районах. Известно о двух пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.
"По предварительным данным, попадания в Слободском и Основянском районах", - написал Олег Синегубов.
"Есть информация о двух пострадавших после прилета", - добавил Игорь Терехов.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Харькову.
росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих20 сентября 2024, 14:11 • 3368 просмотров