Удары рф по Харькову: зафиксированы попадания в двух районах, есть пострадавшие

В Харькове после атаки рф зафиксированы попадания в Слободском и Основянском районах. Известно о двух пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова.

"По предварительным данным, попадания в Слободском и Основянском районах", - написал Олег Синегубов.

"Есть информация о двух пострадавших после прилета", - добавил Игорь Терехов.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли два удара управляемыми авиабомбами по Харькову.

росіяни обстріляли два селища на Харківщині: двоє загиблих, щонайменше п'ятеро постраждалих