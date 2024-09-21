Авіаудар по Харкову: 8 постраждалих, деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури
Київ • УНН
російські війська завдали авіаудару по трьох районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 осіб, серед яких двоє дітей. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.
Через авіаударів російських військ по Харкову постраждали 8 людей, у тому числі діти. Ударів зазнали три райони міста. Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.
Деталі
За інформацією, 20 вересня близько 22:45 Харків зазнав чергового авіаудару з боку ворожих військ. Літак Су-34, який злетів з бєлгорода рф, здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб, ймовірно, ФАБ-250.
Обстріли вразили кілька районів міста: у Холодногірському районі бомба впала на територію приватного будинку, у Шевченківському – в проїжджу частину біля лікарні, а в Київському – по території підприємства.
Станом на зараз зафіксовано 8 постраждалих, серед яких дві дитини 10 і 17 років, які отримали діагноз "гостра реакція на стрес".
На місці працюють прокурори та слідчі поліції для фіксації воєнних злочинів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Зросла кількість постраждалих у Харкові: 7 осіб, включаючи трьох дітей21.09.24, 00:01 • 18362 перегляди