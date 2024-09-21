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Авіаудар по Харкову: 8 постраждалих, деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури

Київ • УНН

 • 19588 перегляди

російські війська завдали авіаудару по трьох районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 осіб, серед яких двоє дітей. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.

Через авіаударів російських військ по Харкову постраждали 8 людей, у тому числі діти. Ударів зазнали три райони міста. Про це повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає УНН.

Деталі

За інформацією, 20 вересня близько 22:45 Харків зазнав чергового авіаудару з боку ворожих військ. Літак Су-34, який злетів з бєлгорода рф, здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб, ймовірно, ФАБ-250.

Обстріли вразили кілька районів міста: у Холодногірському районі бомба впала на територію приватного будинку, у Шевченківському –  в проїжджу частину біля лікарні, а в Київському – по території підприємства.

Станом на зараз зафіксовано 8 постраждалих, серед яких дві дитини 10 і 17 років, які отримали діагноз "гостра реакція на стрес".

На місці працюють прокурори та слідчі поліції для фіксації воєнних злочинів. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Зросла кількість постраждалих у Харкові: 7 осіб, включаючи трьох дітей21.09.24, 00:01 • 18362 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
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