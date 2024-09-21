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Кількість постраждалих від обстрілу Харкова збільшилася до 15 осіб

Кількість постраждалих від обстрілу Харкова збільшилася до 15 осіб

Київ • УНН

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Внаслідок ворожого авіаудару по трьох районах Харкова постраждало 15 осіб, включаючи двох дітей. Восьмеро постраждалих госпіталізовано, стан більшості оцінюється як середній.

Кількість постраждалих від ворожого обстрілу Харкова зросла до 15 осіб. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

Згідно, з інформацією, серед них двоє дітей та один дорослий мають легкі травми, в той час як стан інших постраждалих оцінюється як середній. Восьмеро постраждалих були госпіталізовані.

Нагадаємо

Терористи завдали авіаудару по трьох районах міста, внаслідок чого постраждали цивільні особи, включаючи дітей. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Авіаудар по Харкову: 8 постраждалих, деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури21.09.24, 00:50 • 19588 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
kharkivХарків

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