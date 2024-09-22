рф обстріляла Харків: постраждали 12 осіб, включно з трьома неповнолітніми
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу в Шевченківському районі Харкова постраждало 12 осіб, включаючи трьох неповнолітніх. Пошкоджено 21 транспортний засіб, загорілося 4 автомобілі, евакуйовано 60 мешканців.
У Харкові через удар з боку терористів нині налічується 12 постраждалих, серед них 3 неповнолітніх. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
За інформацією, у Шевченківському районі постраждали 12 осіб, серед яких троє неповнолітніх: одна дитина 8 років та двоє підлітків по 17. Внаслідок обстрілу навпроти будинку загорілося 4 автомобілі, а також було пошкоджено 21 транспортний засіб.
Огляд місця події триває, а рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що внаслідок ворожого обстрілу у Харкові на місці прильоту горять кілька автівок, а в прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки. Також стало відомо, що 60 мешканців постраждалого будинку було евакуйовано.
У Харкові зафіксовано 12 поранених через удар окупантів 21.09.24, 23:38 • 18114 переглядiв