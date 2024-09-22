Харків: кількість постраждалих від обстрілу зросла до 18 осіб
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало 18 людей. Пошкоджено 21 транспортний засіб, загорілося 4 автомобілі, евакуйовано 60 мешканців.
Кількість постраждалих у Харкові після ворожого обстрілу збільшилася до 18 людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Нагадаємо
Терористи завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено 21 транспортний засіб, загорілося 4 автомобілі, евакуйовано 60 мешканців. За інформацією, серед постраждалих троє неповнолітніх: одна дитина 8 років та двоє підлітків по 17.
рф обстріляла Харків: постраждали 12 осіб, включно з трьома неповнолітніми22.09.24, 00:28 • 19506 переглядiв