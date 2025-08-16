$41.450.00
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 21294 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 25107 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 29763 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 31958 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 40315 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 203492 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 188145 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 143419 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 131832 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів

Київ • УНН

 • 718 перегляди

У Донецькій області розпочалася примусова евакуація родин із дітьми з п'яти населених пунктів. Близько 1879 дітей залишаються в цих населених пунктах.

На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів

У Донецькій області із п'яти населених пунктів розпочали примусову евакуацію родин із дітьми. Про це повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін., пише УНН.

Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське

- написав він у телеграмі.

У цих населених пунктах наразі залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області і допомагають волонтери.

За словами Філашкіна, виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини. 

Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка - вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі - надсилати поштою

- зазначив начальник ОВА.

Також нагадав контакти, де можна отримати детальну інформацію та допомогу цілодобово: 

  • 0-800-500-121, +0730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
    • Евакуація тяжкохворих та людей з інвалідністю: 0-800-332-614, 0-800-888-888
      • БФ «Янголи спасіння»: 0800 334 620
        • Виплати при евакуації: 066-285-62-90.

          Нагадаємо

          15 серпня дві родини з п'ятьма дітьми віком 5-12 років евакуюювали із села Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Рішення було прийнято Радою оборони через безпекову ситуацію.

          Ольга Розгон

