На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів
Київ • УНН
У Донецькій області розпочалася примусова евакуація родин із дітьми з п'яти населених пунктів. Близько 1879 дітей залишаються в цих населених пунктах.
У Донецькій області із п'яти населених пунктів розпочали примусову евакуацію родин із дітьми. Про це повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін., пише УНН.
Розпочалася обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське
У цих населених пунктах наразі залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області і допомагають волонтери.
За словами Філашкіна, виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини.
Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка - вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі - надсилати поштою
Також нагадав контакти, де можна отримати детальну інформацію та допомогу цілодобово:
- 0-800-500-121, +0730500121 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal)
- Евакуація тяжкохворих та людей з інвалідністю: 0-800-332-614,
0-800-888-888
- БФ «Янголи спасіння»: 0800 334 620
- Виплати при евакуації: 066-285-62-90.
Нагадаємо
15 серпня дві родини з п'ятьма дітьми віком 5-12 років евакуюювали із села Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Рішення було прийнято Радою оборони через безпекову ситуацію.