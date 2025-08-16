На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів

У Донецькій області із п'яти населених пунктів розпочали примусову евакуацію родин із дітьми. Про це повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін., пише УНН.

У цих населених пунктах наразі залишаються близько 1879 дітей. Людей щодня безкоштовно вивозять у безпечні області і допомагають волонтери.

За словами Філашкіна, виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини.

Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка - вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі - надсилати поштою