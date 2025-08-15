Оголошено обов'язкову евакуацію з села Одноробівка на Харківщині

Декілька родин, зокрема 5 дітей віком від 5 до 12 років мають бути перевезені з села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у більш безпечне місце.

Передає УНН із посиланням на сторінку Олега Синєгубова, начальника Харківської облдержадміністрації.

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили низку важливих рішень у сфері безпеки. Серед них - оголошено про обов'язкову евакуацію з села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. Рішення затверджено у зв'язку з безпековою ситуацією.

На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.