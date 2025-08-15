Оголошено обов'язкову евакуацію з села Одноробівка на Харківщині
Київ • УНН
Дві родини з п'ятьма дітьми віком 5-12 років евакуюють із села Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Рішення прийнято Радою оборони через безпекову ситуацію.
Декілька родин, зокрема 5 дітей віком від 5 до 12 років мають бути перевезені з села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у більш безпечне місце.
Передає УНН із посиланням на сторінку Олега Синєгубова, начальника Харківської облдержадміністрації.
Деталі
На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили низку важливих рішень у сфері безпеки. Серед них - оголошено про обов'язкову евакуацію з села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. Рішення затверджено у зв'язку з безпековою ситуацією.
На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.
Доповнення
Також оголошено про зменшення тривалості комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00.
На Донеччині оголошено примусову евакуацію з Дружківки та низки сіл, де перебуває понад 1800 дітей14.08.25, 19:00 • 6780 переглядiв