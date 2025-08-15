Оголошено обов'язкову евакуацію з села Одноробівка на Харківщині

$41.450.06
Ексклюзив
09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів 15 серпня, 02:24
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти 15 серпня, 02:40
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C 15 серпня, 03:23
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу 05:27
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів 07:14
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення? 10:28
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів 07:14
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час 14 серпня, 14:23
Дональд Трамп
Володимир Путін
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Харківська область
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей" 14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів 14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів 13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Financial Times
Шахед-136
Facebook
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Оголошено обов'язкову евакуацію з села Одноробівка на Харківщині

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Дві родини з п'ятьма дітьми віком 5-12 років евакуюють із села Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Рішення прийнято Радою оборони через безпекову ситуацію.

Оголошено обов'язкову евакуацію з села Одноробівка на Харківщині

Декілька родин, зокрема 5 дітей віком від 5 до 12 років мають бути перевезені з села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району у більш безпечне місце.

Передає УНН із посиланням на сторінку Олега Синєгубова, начальника Харківської облдержадміністрації.

Деталі

На засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили низку важливих рішень у сфері безпеки. Серед них - оголошено про обов'язкову евакуацію з села Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. Рішення затверджено у зв'язку з безпековою ситуацією. 

На сьогодні там залишається 2 родини і загалом 5 дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце.

- передає Олег Синєгубов, керівник ОВА Харківської області.

Доповнення

Також оголошено про зменшення тривалості комендантської години на Харківщині. Тепер вона триватиме з 00.00 до 5.00.

На Донеччині оголошено примусову евакуацію з Дружківки та низки сіл, де перебуває понад 1800 дітей14.08.25, 19:00 • 6780 переглядiв

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Олег Синєгубов
Харківська область