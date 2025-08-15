Объявлена обязательная эвакуация из села Одноробовка на Харьковщине

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
09:59 • 5566 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 13159 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 15911 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 52346 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 89207 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 49768 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 177416 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 199689 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 96233 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 95479 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
35%
756мм
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 89460 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 47554 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 47680 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo05:27 • 21563 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 36995 просмотра
публикации
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 4332 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 13161 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 37322 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 177416 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 234827 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 70328 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 154773 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 104286 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 121430 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 170537 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136

Объявлена обязательная эвакуация из села Одноробовка на Харьковщине

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Две семьи с пятью детьми в возрасте 5-12 лет эвакуируют из села Одноробовка Богодуховского района Харьковской области. Решение принято Советом обороны из-за ситуации с безопасностью.

Объявлена обязательная эвакуация из села Одноробовка на Харьковщине

Несколько семей, в том числе 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет, должны быть перевезены из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района в более безопасное место.

Передает УНН со ссылкой на страницу Олега Синегубова, начальника Харьковской облгосадминистрации.

Детали

На заседании Совета обороны Харьковской области был принят ряд важных решений в сфере безопасности. Среди них - объявлено об обязательной эвакуации из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района. Решение утверждено в связи с ситуацией безопасности.

На сегодня там остается 2 семьи и в общей сложности 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место.

- передает Олег Синегубов, руководитель ОВА Харьковской области.

Дополнение

Также объявлено об уменьшении продолжительности комендантского часа на Харьковщине. Теперь он будет длиться с 00.00 до 5.00.

В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация из Дружковки и ряда сел, где находится более 1800 детей14.08.25, 19:00 • 6780 просмотров

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Харьковская область