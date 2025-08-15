Объявлена обязательная эвакуация из села Одноробовка на Харьковщине
Две семьи с пятью детьми в возрасте 5-12 лет эвакуируют из села Одноробовка Богодуховского района Харьковской области. Решение принято Советом обороны из-за ситуации с безопасностью.
Несколько семей, в том числе 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет, должны быть перевезены из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района в более безопасное место.
На заседании Совета обороны Харьковской области был принят ряд важных решений в сфере безопасности. Среди них - объявлено об обязательной эвакуации из села Одноробовка Золочевской общины Богодуховского района. Решение утверждено в связи с ситуацией безопасности.
На сегодня там остается 2 семьи и в общей сложности 5 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Все они получат необходимую помощь для переезда в более безопасное место.
Также объявлено об уменьшении продолжительности комендантского часа на Харьковщине. Теперь он будет длиться с 00.00 до 5.00.
