В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация из Дружковки и ряда сел, где находится более 1800 детей

Согласно информации ОВА Донецкой области, механизм эвакуации четко отработан. Глава Донецкой облгосадминистрации призвал обеспечить надлежащие условия проживания и напомнил, что армия ВС РФ ежедневно обстреливает Донетчину около 3000 раз, поэтому находиться в регионе очень опасно, передает УНН.

Детали

Сегодня региональная комиссия по вопросам безопасности Донетчины приняла решение о принудительной эвакуации из низких населенных пунктов области.

Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины. - сообщил Филашкин.

Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 1879 детей. Враг ежедневно обстреливает Донетчину около 3000 раз — находиться в регионе очень опасно для жизни, - подчеркнул руководитель ОВА Донецкой области.

Напомним

В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью 7 КАБами и двумя ударными дронами, еще два беспилотника направили на Белозерское, в регионе за минувшие сутки в результате атак РФ трое убитых и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в четверг, 14 августа.

