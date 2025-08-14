$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 13134 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 18164 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 20259 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 17868 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 22979 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 37745 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 118368 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 65504 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 62170 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 55724 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация из Дружковки и ряда сел, где находится более 1800 детей

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация более 1800 детей из Дружковки и нескольких сел. Это решение принято из-за ежедневных обстрелов региона российскими войсками.

В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация из Дружковки и ряда сел, где находится более 1800 детей

Согласно информации ОВА Донецкой области, механизм эвакуации четко отработан. Глава Донецкой облгосадминистрации призвал обеспечить надлежащие условия проживания и напомнил, что армия ВС РФ ежедневно обстреливает Донетчину около 3000 раз, поэтому находиться в регионе очень опасно, передает УНН.

Детали

Сегодня региональная комиссия по вопросам безопасности Донетчины приняла решение о принудительной эвакуации из низких населенных пунктов области.

Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины.

- сообщил Филашкин.

Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 1879 детей. Враг ежедневно обстреливает Донетчину около 3000 раз — находиться в регионе очень опасно для жизни, - подчеркнул руководитель ОВА Донецкой области.

Напомним

В Донецкой области российские войска ударили по Доброполью 7 КАБами и двумя ударными дронами, еще два беспилотника направили на Белозерское, в регионе за минувшие сутки в результате атак РФ трое убитых и трое раненых, сообщили в ГУНП в области в четверг, 14 августа.

Донецкая область под вражеским огнем: еще трое погибших, 7 КАБов и дроны атаковали Доброполье14.08.25, 10:33 • 2232 просмотра

Игорь Тележников

ОбществоВойна
Дружковка
Донецкая область