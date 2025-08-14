$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
06:07 • 3306 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 16406 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 32092 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 37392 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 38513 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 41226 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75443 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77477 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 150582 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66614 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Донеччина під ворожим вогнем: ще троє загиблих, 7 КАБів та дрони атакували Добропілля

Київ • УНН

 • 200 перегляди

На Донеччині за добу зафіксовано 2845 ворожих ударів, 21 обстріл населених пунктів. Троє загиблих, троє поранених, пошкоджено 25 цивільних об'єктів.

Донеччина під ворожим вогнем: ще троє загиблих, 7 КАБів та дрони атакували Добропілля

У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю 7 КАБами та двома ударними дронами, ще два безпілотники спрямували на Білозерське, у регіоні за минулу добу внаслідок атак рф троє вбитих і троє поранених, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.

Деталі

За 12 серпня поліція зафіксувала 2 845 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

24 з 45 ворожих дронів знешкоджено над Україною14.08.25, 08:59 • 986 переглядiв

Під вогнем, за даними поліції, перебували 7 населених пунктів. Руйнувань зазнав 25 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків:

  • по Костянтинівці росіяни вдарили бомбою «КАБ-250», дронами, артилерією – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Пошкоджено 5 приватних осель та об’єкт інфраструктури;
    • одна людина загинула в Покровську внаслідок удару FPV-дроном. Ще один загиблий – у Родинському, яке ворог обстріляв з артилерії;
      • Добропілля витримало 9 атак - окупанти спрямували на місто 7 авіабомб «КАБ-250» і два ударних БпЛА. Внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто поранено людину. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, гараж, підприємство, автомобіль;
        • у Білозерському три ворожих БпЛА «Герань-2» пошкодили багатоквартирний будинок і їдальню;є
          • у Лимані артобстрілом пошкоджено 7 приватних будинків, 4 гаражі, господарську споруду.

            На Добропільському напрямку ситуація поступово стабілізується - речник ОСУВ "Дніпро"14.08.25, 10:06 • 992 перегляди

            Юлія Шрамко

            Війна
            Вадим Філашкін
            Покровськ
            Донецька область
            Костянтинівка