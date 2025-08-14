Донеччина під ворожим вогнем: ще троє загиблих, 7 КАБів та дрони атакували Добропілля
Київ • УНН
На Донеччині за добу зафіксовано 2845 ворожих ударів, 21 обстріл населених пунктів. Троє загиблих, троє поранених, пошкоджено 25 цивільних об'єктів.
У Донецькій області російські війська вдарили по Добропіллю 7 КАБами та двома ударними дронами, ще два безпілотники спрямували на Білозерське, у регіоні за минулу добу внаслідок атак рф троє вбитих і троє поранених, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
Деталі
За 12 серпня поліція зафіксувала 2 845 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, зазначив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Під вогнем, за даними поліції, перебували 7 населених пунктів. Руйнувань зазнав 25 цивільних об’єктів, з них 14 житлових будинків:
- по Костянтинівці росіяни вдарили бомбою «КАБ-250», дронами, артилерією – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Пошкоджено 5 приватних осель та об’єкт інфраструктури;
- одна людина загинула в Покровську внаслідок удару FPV-дроном. Ще один загиблий – у Родинському, яке ворог обстріляв з артилерії;
- Добропілля витримало 9 атак - окупанти спрямували на місто 7 авіабомб «КАБ-250» і два ударних БпЛА. Внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто поранено людину. Пошкоджено приватний будинок, господарську споруду, гараж, підприємство, автомобіль;
- у Білозерському три ворожих БпЛА «Герань-2» пошкодили багатоквартирний будинок і їдальню;є
- у Лимані артобстрілом пошкоджено 7 приватних будинків, 4 гаражі, господарську споруду.
