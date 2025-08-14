На Добропільському напрямку ситуація поступово стабілізується - речник ОСУВ "Дніпро"

Ситуація на Добропільському напрямку на Донеччині поступово стабілізується. Про це повідомив журналісту УНН речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

На запитання, чи ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, Трегубов відповів: "Так, поступово".

Контекст

12 серпня у СтратКомі ЗСУ та ОСУВ "Дніпро", зазначали, що на Покровському і Добропільському напрямках росія застосовує тактику "просочування" - невеликі групи по 5-10 осіб проникають у глибину українських позицій без встановлення контролю над територією, що створює хибне враження про успіхи ворога на мапах з відкритих джерел.

Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву про Покровський і Добропільський напрямки, вказавши, що лише на першому - понад 110 тис. окупантів, ситуація непроста й динамічна, але вживаються заходи для знищення ворога - виділено додаткові сили, сплановано заходи для блокування ворога.

13 серпня Віктор Трегубов повідомляв, що під Добропіллям малі штурмові групи росіян зуміли просочитися крізь першу лінію української оборони. Здійснюється видавлювання і знищення цих груп.