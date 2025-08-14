На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется - представитель ОСГВ "Днепр"

Ситуация на Добропольском направлении в Донецкой области постепенно стабилизируется. Об этом сообщил журналисту УНН представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

На вопрос, стабилизируется ли ситуация на Добропольском направлении, Трегубов ответил: "Да, постепенно".

Контекст

12 августа в СтратКоме ВСУ и ОСГВ "Днепр", отмечали, что на Покровском и Добропольском направлениях Россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.

13 августа Виктор Трегубов сообщал, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. Осуществляется выдавливание и уничтожение этих групп.