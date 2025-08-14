На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется - представитель ОСГВ "Днепр"

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
08:11 • 164 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:51 • 802 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 4526 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 17294 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 32892 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38114 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39013 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41545 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75635 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77561 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
45%
756мм
Популярные новости
«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении13 августа, 23:47 • 9192 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 11158 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 10885 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 7872 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 11402 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 144 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 151236 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 126860 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 117510 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 128349 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 24738 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 47281 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 100660 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 117125 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 49733 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Signal
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent

На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется - представитель ОСГВ "Днепр"

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется. Ранее российские группы применяли тактику "просачивания", проникая за первую линию обороны.

На Добропольском направлении ситуация постепенно стабилизируется - представитель ОСГВ "Днепр"

Ситуация на Добропольском направлении в Донецкой области постепенно стабилизируется. Об этом сообщил журналисту УНН представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

На вопрос, стабилизируется ли ситуация на Добропольском направлении, Трегубов ответил: "Да, постепенно".

Контекст

12 августа в СтратКоме ВСУ и ОСГВ "Днепр", отмечали, что на Покровском и Добропольском направлениях Россия применяет тактику "просачивания" - небольшие группы по 5-10 человек проникают в глубину украинских позиций без установления контроля над территорией, что создает ложное впечатление об успехах врага на картах из открытых источников.

Генеральный штаб ВСУ сделал заявление о Покровском и Добропольском направлениях, указав, что только на первом - более 110 тыс. оккупантов, ситуация непростая и динамичная, но принимаются меры для уничтожения врага - выделены дополнительные силы, спланированы мероприятия для блокирования врага.

13 августа Виктор Трегубов сообщал, что под Добропольем малые штурмовые группы россиян сумели просочиться сквозь первую линию украинской обороны. Осуществляется выдавливание и уничтожение этих групп.

Анна Мурашко

Война
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины