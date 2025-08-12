У СтратКомі ЗСУ пояснили щодо Добропілля і Покровська: росіяни вдаються до просочення, інформація про "прорив" - недостовірна

$41.450.06
Ексклюзив
12:50 • 3312 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 14147 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 16712 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 23161 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 18047 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 14754 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 12764 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
12 серпня, 06:06 • 14529 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 19035 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 82595 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04 • 5036 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19915 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 19465 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27564 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17728 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 14148 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 16712 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 23161 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 17816 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 27647 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеса
Європа
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 19992 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 25451 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 182215 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 125398 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 241541 перегляди
Truth Social
Financial Times
COVID-19
Leopard 2
MIM-104 Patriot

У СтратКомі ЗСУ пояснили щодо Добропілля і Покровська: росіяни вдаються до просочення, інформація про "прорив" - недостовірна

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Інформація про прорив російських військ на Сході України є недостовірною. Ворог використовує тактику просочування малими групами, що не означає захоплення територій.

У СтратКомі ЗСУ пояснили щодо Добропілля і Покровська: росіяни вдаються до просочення, інформація про "прорив" - недостовірна

На Покровському і Добропільському напрямках росія застосовує тактику "просочування" - невеликі групи по 5-10 осіб проникають у глибину українських позицій без встановлення контролю над територією, що створює хибне враження про успіхи ворога на мапах з відкритих джерел. Про це пише УНН з посиланням на заяву речника ОСУВ "Дніпро Віктора Трегубова та СтратКом ЗСУ.

Що кажуть у СтратКомі

"Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів", - наголосили у СтратКомі ЗСУ у Telegram.

У СтратКомі ЗСУ наголосили, що "як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля". "Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам", - зазначили у СтратКомі і додали: "Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом".

Коментар угруповання військ "Дніпро"

Про актуальну ситуацію в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині навели коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковника Віктора Трегубова.

"Станом на зараз ситуація на Покровському і Добропільському напрямках дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє, як складаються мапи на основі відкритих джерел. росіяни використовують тактику просочування. Це означає, що певна кількість російських штурмових груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагається обійти першу лінію. Будь-якими засобами проникнути і піти далі. Коли вони йдуть далі, то вони вже намагаються або вступати із вогневий контакт з українськими військовими, або просто намагаються десь накопичуватися", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що армія рф використовує малі групи по декілька осіб.

"Їхня присутність фіксується і тому на мапах з відкритих джерел, здається, що ось росіяни розсунулися там на, не знаю, скільки, останній раз лунало, здається, 12 км в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що не взяли цю цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь п'яти-десяти осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось, вони взяли під контроль весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - додав Трегубов.

Нагадаємо

11 серпня ввечері Угруповання Об'єднаних сил повідомило оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголошували в угрупованні.

Уже 12 серпня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" заявив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку, і що "підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі".

Також 12 серпня в ОТУ "Донецьк" вказали, що Сили оборони ведуть оборонні бої, знищуючи противника, що малими піхотними групами намагається просочитися між оборонними порядками, ситуація складна та динамічна, проте ворожа інфільтрація не означає отримати під контроль території України.

Павло Башинський

Війна
Покровськ
Донецька область