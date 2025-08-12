У СтратКомі ЗСУ пояснили щодо Добропілля і Покровська: росіяни вдаються до просочення, інформація про "прорив" - недостовірна

На Покровському і Добропільському напрямках росія застосовує тактику "просочування" - невеликі групи по 5-10 осіб проникають у глибину українських позицій без встановлення контролю над територією, що створює хибне враження про успіхи ворога на мапах з відкритих джерел. Про це пише УНН з посиланням на заяву речника ОСУВ "Дніпро Віктора Трегубова та СтратКом ЗСУ.



Що кажуть у СтратКомі

"Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів", - наголосили у СтратКомі ЗСУ у Telegram.

У СтратКомі ЗСУ наголосили, що "як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля". "Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам", - зазначили у СтратКомі і додали: "Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом".

Коментар угруповання військ "Дніпро"

Про актуальну ситуацію в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині навели коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", підполковника Віктора Трегубова.

"Станом на зараз ситуація на Покровському і Добропільському напрямках дещо збиває з пантелику тих, хто не розуміє, як складаються мапи на основі відкритих джерел. росіяни використовують тактику просочування. Це означає, що певна кількість російських штурмових груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагається обійти першу лінію. Будь-якими засобами проникнути і піти далі. Коли вони йдуть далі, то вони вже намагаються або вступати із вогневий контакт з українськими військовими, або просто намагаються десь накопичуватися", - сказав Трегубов.

Він зазначив, що армія рф використовує малі групи по декілька осіб.

"Їхня присутність фіксується і тому на мапах з відкритих джерел, здається, що ось росіяни розсунулися там на, не знаю, скільки, останній раз лунало, здається, 12 км в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що не взяли цю цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь п'яти-десяти осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось, вони взяли під контроль весь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. А звісно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - додав Трегубов.

Нагадаємо

11 серпня ввечері Угруповання Об'єднаних сил повідомило оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголошували в угрупованні.

Уже 12 серпня 1-й корпус Національної гвардії "Азов" заявив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку, і що "підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі".

Також 12 серпня в ОТУ "Донецьк" вказали, що Сили оборони ведуть оборонні бої, знищуючи противника, що малими піхотними групами намагається просочитися між оборонними порядками, ситуація складна та динамічна, проте ворожа інфільтрація не означає отримати під контроль території України.