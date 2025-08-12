Корпус "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку
Київ • УНН
1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат, намагаючись просуватися.
1-й корпус Національної гвардії "Азов" заявив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку, і що "підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі", пише УНН.
Декілька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку
Як зазначається у заяві, "обстановка залишається складною та динамічною". "Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці", - сказано у заяві.
Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше
Нагадаємо
11 серпня ввечері Угруповання Об'єднаних сил повідомило оперативну інформацію щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках.
"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій. Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - наголошували в угрупованні.
