На Покровському та Добропільському напрямку продовжуються найінтенсивніші бої: обстановка на Східному фронті
Київ • УНН
На Добропільському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Російські війська намагаються прориватися малими групами, але українські захисники швидко їх знищують.
На Добропільському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої східного фронту. Російські війська, зазнаючи великих втрат, намагаються прориватися малими групами повз першу лінію оборони ЗСУ, але українські захисники швидко знищують прониклі підрозділи. Про це пише УНН із посиланням на Угрупування Об'єднаних сил.
Деталі
"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, інфільтрація ворога не є "взяттям під контроль території", хоча вимагає залучення резервів для її ліквідації. Нерозуміння цієї різниці раніше призводило до помилкових висновків під час публічного обговорення ситуації в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.
Ситуація на цій ділянці фронту залишається однією з найскладніших, а бої - найінтенсивнішими у порівнянні з іншими напрямками. Українські підрозділи роблять усе можливе, щоб знищувати навіть ті ворожі групи, яким вдається просочитися через першу лінію оборони.
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що російські війська розпочали повноцінний наступ на Добропільському напрямку, вклинюючись в оборону ЗСУ та формуючи "сіру зону". Ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною, ворог веде бої за Родинське.
Чи може рф перекинути на Покровський напрямок ще 100 000 військових - відповідь офіцера ЗСУ11.08.25, 15:39 • 4880 переглядiв