Ексклюзив
16:37 • 45698 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 89094 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 144184 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 116677 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 85189 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 129592 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128957 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 106611 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73909 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126508 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На Покровському та Добропільському напрямку продовжуються найінтенсивніші бої: обстановка на Східному фронті

Київ • УНН

 • 642 перегляди

На Добропільському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої. Російські війська намагаються прориватися малими групами, але українські захисники швидко їх знищують.

На Покровському та Добропільському напрямку продовжуються найінтенсивніші бої: обстановка на Східному фронті

На Добропільському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої східного фронту. Російські війська, зазнаючи великих втрат, намагаються прориватися малими групами повз першу лінію оборони ЗСУ, але українські захисники швидко знищують прониклі підрозділи. Про це пише УНН із посиланням на Угрупування Об'єднаних сил.

Деталі

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, інфільтрація ворога не є "взяттям під контроль території", хоча вимагає залучення резервів для її ліквідації. Нерозуміння цієї різниці раніше призводило до помилкових висновків під час публічного обговорення ситуації в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Ситуація на цій ділянці фронту залишається однією з найскладніших, а бої - найінтенсивнішими у порівнянні з іншими напрямками. Українські підрозділи роблять усе можливе, щоб знищувати навіть ті ворожі групи, яким вдається просочитися через першу лінію оборони.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що російські війська розпочали повноцінний наступ на Добропільському напрямку, вклинюючись в оборону ЗСУ та формуючи "сіру зону". Ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною, ворог веде бої за Родинське.

Чи може рф перекинути на Покровський напрямок ще 100 000 військових - відповідь офіцера ЗСУ11.08.25, 15:39 • 4880 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Покровськ
Збройні сили України