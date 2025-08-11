Чи може рф перекинути на Покровський напрямок ще 100 000 військових - відповідь офіцера ЗСУ

На Покровському напрямку вже є контингент у понад 110 000 чоловік. Не спостерігається, що в росіян є можливості логістичні, фізичні сьогодні насичити цей напрямок ще 100 000 людьми. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, чи є відомості, які підтверджують, що росіяни хочуть перекинути 100 000 військових, Ткачук відповів: "Там вже контингент є у понад 110 000 чоловік. Я не бачу можливості ні логістичної, ні можливості фізичної сьогодні насичити Покровський напрямок ще 100 000 людьми (росіянами – ред.), тому що в них посипляться інші ділянки фронту".

Ткачук пояснив чому в росіян "посипляться" інші ділянки фронту.

Тобто це те, що рік тому сталося на Курщині, коли на курську область треба було перекинути свої сили, відповідно в них тоді "застопорився" наступ на Покровськ й на півдні на Запоріжжі. Тобто, якщо вони сьогодні перекинуть якісь сили на Покровськ, то вони відповідно втратять позиції на інших напрямках. Тут якщо ми говоримо про Донеччину, то в них непогані позиції з наступом на Лиман