12:35 • 28912 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52697 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40131 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97349 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111707 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98071 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69560 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117964 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206389 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129670 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
Чи може рф перекинути на Покровський напрямок ще 100 000 військових - відповідь офіцера ЗСУ

Київ • УНН

 • 3678 перегляди

За словами офіцера ЗСУ Андрія Ткачука, на Покровському напрямку вже перебуває понад 110 тисяч російських військових. Додаткове перекидання сил призведе до послаблення інших ділянок фронту.

Чи може рф перекинути на Покровський напрямок ще 100 000 військових - відповідь офіцера ЗСУ

На Покровському напрямку вже є контингент у понад 110 000 чоловік. Не спостерігається, що в росіян є можливості логістичні, фізичні сьогодні насичити цей напрямок ще 100 000 людьми. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи є відомості, які підтверджують, що росіяни хочуть перекинути 100 000 військових, Ткачук відповів: "Там вже контингент є у  понад 110 000 чоловік. Я не бачу можливості ні логістичної, ні можливості фізичної сьогодні насичити Покровський напрямок ще 100 000 людьми (росіянами – ред.), тому що в них посипляться інші ділянки фронту".

Ткачук пояснив чому в росіян "посипляться" інші ділянки фронту.

Тобто це те, що рік тому сталося на Курщині, коли на курську область треба було перекинути свої сили, відповідно в них тоді "застопорився" наступ на Покровськ й на півдні на Запоріжжі. Тобто, якщо вони сьогодні перекинуть якісь сили на Покровськ, то вони відповідно втратять позиції на інших напрямках. Тут якщо ми говоримо про Донеччину, то в них непогані позиції з наступом на Лиман

- сказав Ткачук.

Він зазначив, що в Сил оборони важка ситуація на Лимані.

У нас важка ситуація на Лимані, ворог там намагається малими диверсійними мотогрупами перетнути річки. Лиман оточений трьома річками. Якщо у ворога вийде туди зайти й витіснити нас, то для нас це буде втрата важливого населеного пункту. Але наразі там ситуація загострюється й не є якоюсь критичною

- розповів Ткачук.

Доповнення

Ткачук повідомляв, що росіяни переходять у повноцінний наступ на Добропільському напрямку на Донеччині північніше від Родинського й вклинюються в українську оборону формуючи "сіру зону".

Анна Мурашко

Війна
Донецька область
Збройні сили України
Україна