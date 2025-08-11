Чи може рф перекинути на Покровський напрямок ще 100 000 військових - відповідь офіцера ЗСУ
Київ • УНН
За словами офіцера ЗСУ Андрія Ткачука, на Покровському напрямку вже перебуває понад 110 тисяч російських військових. Додаткове перекидання сил призведе до послаблення інших ділянок фронту.
На Покровському напрямку вже є контингент у понад 110 000 чоловік. Не спостерігається, що в росіян є можливості логістичні, фізичні сьогодні насичити цей напрямок ще 100 000 людьми. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи є відомості, які підтверджують, що росіяни хочуть перекинути 100 000 військових, Ткачук відповів: "Там вже контингент є у понад 110 000 чоловік. Я не бачу можливості ні логістичної, ні можливості фізичної сьогодні насичити Покровський напрямок ще 100 000 людьми (росіянами – ред.), тому що в них посипляться інші ділянки фронту".
Ткачук пояснив чому в росіян "посипляться" інші ділянки фронту.
Тобто це те, що рік тому сталося на Курщині, коли на курську область треба було перекинути свої сили, відповідно в них тоді "застопорився" наступ на Покровськ й на півдні на Запоріжжі. Тобто, якщо вони сьогодні перекинуть якісь сили на Покровськ, то вони відповідно втратять позиції на інших напрямках. Тут якщо ми говоримо про Донеччину, то в них непогані позиції з наступом на Лиман
Він зазначив, що в Сил оборони важка ситуація на Лимані.
У нас важка ситуація на Лимані, ворог там намагається малими диверсійними мотогрупами перетнути річки. Лиман оточений трьома річками. Якщо у ворога вийде туди зайти й витіснити нас, то для нас це буде втрата важливого населеного пункту. Але наразі там ситуація загострюється й не є якоюсь критичною
Доповнення
Ткачук повідомляв, що росіяни переходять у повноцінний наступ на Добропільському напрямку на Донеччині північніше від Родинського й вклинюються в українську оборону формуючи "сіру зону".