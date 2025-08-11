Может ли рф перебросить на Покровское направление еще 100 000 военных - ответ офицера ВСУ

На Покровском направлении уже есть контингент более 110 000 человек. Не наблюдается, что у россиян есть логистические, физические возможности сегодня насытить это направление еще 100 000 людьми. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, есть ли сведения, подтверждающие, что россияне хотят перебросить 100 000 военных, Ткачук ответил: "Там уже контингент есть в более 110 000 человек. Я не вижу возможности ни логистической, ни физической сегодня насытить Покровское направление еще 100 000 людьми (россиянами – ред.), потому что у них посыпятся другие участки фронта".

Ткачук объяснил, почему у россиян "посыпятся" другие участки фронта.

То есть это то, что год назад произошло на курщине, когда на курскую область надо было перебросить свои силы, соответственно у них тогда "застопорилось" наступление на Покровск и на юге на Запорожье. То есть, если они сегодня перебросят какие-то силы на Покровск, то они соответственно потеряют позиции на других направлениях. Здесь если мы говорим о Донетчине, то у них неплохие позиции с наступлением на Лиман