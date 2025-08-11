рф переходить у повноцінний наступ на Добропільському напрямку – офіцер ЗСУ
Київ • УНН
Російські війська розпочали повноцінний наступ на Добропільському напрямку, вклинюючись в оборону ЗСУ та формуючи "сіру зону". Ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною, ворог веде бої за Родинське.
Росіяни переходять у повноцінний наступ на Добропільському напрямку на Донеччині, північніше від Родинського, й вклинюються в українську оборону, формуючи "сіру зону". Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Покровський напрямок. Там ситуація є дуже важкою. Ворог веде бої за Родинське – це на північ від Покровська. Родинське є важливим для нас населеним пунктом для забезпечення логістики трасами з Добропілля на Мирноград та, безпосередньо, на Покровськ. Відрізання Родинського може суттєво повпливати на відрізання нас з одного ланцюжка логістики
Він зазначив, що в Сил оборони є три ланцюги логістики на Покровськ.
Це Павлоград, тут ситуація більш-менш стабільна, траса через Гришине – це траса більше на північний захід й, відповідно, північна траса на Добропілля через Родинське. Там ворог намагається закріпитися на шахті Красний Лиман, проводить бої, але сьогодні наші Сили оборони зустрічають його дуже потужно. Тобто є розуміння, як зупиняти цього ворога, але ситуація дійсно складна на півночі населеного пункту. Тим паче ворог переходить у повноцінний наступ на Добропільському напрямку північніше від Родинського й вклинюється в нашу оборону формуючи "сіру зону" й, відповідно, розвиває новий наступальний напрямок
Окрім того, він розповів про спроби росіян прорватися до Покровська малими диверсійними групами.
Якщо ми говоримо про південь, південний захід від Покровська, то там ворог намагається прорватися малими диверсійними групами. 150 людей було в кінці липня. 150 російських військових висунулися від населеного пункту Селидове, пройшли певний шлях до передмістя Покровська й почали проникати у місто. За 10 днів з 150 людей тільки 30 росіян дійшли до самого Покровська. Більшість з них здалися в полон або ліквідовані
Доповнення
7 серпня повідомлялося, що російські окупанти збрехали про захоплення міста Часів Яр Донецької області. Вони спробували здійснити прорив, але він завершився невдачею.