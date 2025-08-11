рф переходить у повноцінний наступ на Добропільському напрямку – офіцер ЗСУ

Росіяни переходять у повноцінний наступ на Добропільському напрямку на Донеччині, північніше від Родинського, й вклинюються в українську оборону, формуючи "сіру зону". Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Покровський напрямок. Там ситуація є дуже важкою. Ворог веде бої за Родинське – це на північ від Покровська. Родинське є важливим для нас населеним пунктом для забезпечення логістики трасами з Добропілля на Мирноград та, безпосередньо, на Покровськ. Відрізання Родинського може суттєво повпливати на відрізання нас з одного ланцюжка логістики