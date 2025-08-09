$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 23709 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 77908 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 74192 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 249765 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 138511 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 309795 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 286961 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 105414 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148056 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78530 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Ситуація на фронті: ворог несе нищівні втрати на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Від початку доби 9 серпня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Окупанти завдали двох ракетних ударів, 56 авіаційних ударів та залучили 1670 дронів-камікадзе.

Ситуація на фронті: ворог несе нищівні втрати на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби 9 серпня на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали двох ракетних ударів шістьма ракетами та 56 авіаційних ударів, застосувавши 91 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 670 дронів-камікадзе та здійснили 3 069 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав шістьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 195 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку впродовж дня наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Ковалівки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу населеного пункту Карпівка та у напрямку населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог провів шість наступальних дій у районах населених пунктів Серебрянка та Переїзне.

рф поширює фейки про “погоджені плани завершення війни” без участі України: у РНБО пояснили ворожу тактику08.08.25, 18:50 • 4196 переглядiв

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок. Дотепер триває чотири боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 153 окупантів, 99 із них - безповоротно. Знищено 13 автомобілів противника, чотири гармати, 102 безпілотні літальні апарати, три супутникові термінали та одну ворожу радіолокаційну станцію

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки, авіаційного удару зазнав населений пункт Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутися вперед — успіху не мав. Населений пункт Львове зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Протягом доби 8 серпня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 940 військових. Також українські захисники знищили 41 артилерійську систему та 5 танків ворога.

"росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни" - Сибіга про територіальні поступки09.08.25, 10:55 • 33966 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Львів
Куп'янськ