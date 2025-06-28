Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 28 июня на фронте произошло 111 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 51 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб, совершил 1170 ударов дронами-камикадзе и 4432 артиллерийских обстрела.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семнадцать штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемые бомбы, и произвел 206 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Юго-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая — сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще один бой продолжается.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часов Яра и в направлении Белой Горы.

Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении — в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил тридцать четыре штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лысовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Противник нанес авиаудар по Покровску.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать единиц автомобильной техники, один мотоцикл, восемь беспилотных летательных аппаратов, четыре терминала спутниковой связи, шесть антенн управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава. Кроме того, повреждены один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое и Шевченко, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Березовое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают наступление вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

Напомним

Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевое знамя над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.

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