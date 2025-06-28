Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
16:01 • 13796 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 21539 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 19981 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 46564 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 111988 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 140654 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 82712 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 204813 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57266 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69454 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
82%
747мм
Популярные новости
В Днепропетровской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Эксклюзив
28 июня, 11:42 • 6974 просмотра
Воздушная цель, вероятно, запущена с самолета Су-34: Игнат об атаке на Днепр28 июня, 14:19 • 12498 просмотра
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом относительно систем Patriot и обороны неба28 июня, 14:36 • 10995 просмотра
В Египте в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли 19 человек, большинство - девочки-подростки28 июня, 14:58 • 4104 просмотра
Демократы в Сенате требуют от Минфина США объяснений относительно возможности возвращения рф к SWIFT17:42 • 4738 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения16:01 • 13798 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 140654 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 141251 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 204813 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 138948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Юрий Игнат
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 21548 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 21774 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 32514 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 38310 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 141251 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ми-8
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 784 просмотра

За сутки 28 июня произошло 111 боевых столкновений на фронте. ВСУ отбили многочисленные атаки оккупантов на разных направлениях, враг нанес 51 авиаудар, 1170 ударов дронами и 4432 артобстрела.

Ситуация на фронте: враг несет сокрушительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 28 июня на фронте произошло 111 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 51 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб, совершил 1170 ударов дронами-камикадзе и 4432 артиллерийских обстрела.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семнадцать штурмовых действий оккупантов, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив двадцать три управляемые бомбы, и произвел 206 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Юго-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах Волчанска и Строевки, еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Зеленого Гая — сейчас продолжается бой.

На Лиманском направлении враг атаковал шестнадцать раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются. От авиаудара КАБами пострадал населенный пункт Подлиман.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки. Еще один бой продолжается.

ВСУ за неделю уничтожили почти сотню вражеских целей – Сырский25.06.25, 17:21 • 3752 просмотра

На Краматорском направлении Силы обороны остановили три вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часов Яра и в направлении Белой Горы.

Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении — в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил тридцать четыре штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лысовка, Удачное, Котляровка, Орехово и Алексеевка. Противник нанес авиаудар по Покровску.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 198 оккупантов, из них 113 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать единиц автомобильной техники, один мотоцикл, восемь беспилотных летательных аппаратов, четыре терминала спутниковой связи, шесть антенн управления БПЛА и шесть укрытий для личного состава. Кроме того, повреждены один танк, боевая бронированная машина, автомобиль, два мотоцикла и семь артиллерийских средств противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое и Шевченко, еще три боестолкновения продолжаются. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Березовое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбивают наступление вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение — противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

Напомним

Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевое знамя над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.

Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения28.06.25, 21:12 • 2450 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9