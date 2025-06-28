Український прапор з'явився над окупованою Херсонщиною: ВМС поділилися відео

Морські піхотинці підняли прапор України над окупованою частиною Херсонщини. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Військово-морських сил ЗСУ України.

Деталі

У дописі до відео зазначається, що у День Конституції воїни 34-ї окремої бригади морської піхоти провели символічну операцію - над тимчасово окупованою територією Херсонщини замайоріли державний прапор України та бойовий стяг підрозділу.

З Днем Конституції, лівобережна Херсонщина! Україна - єдина. Суверенна. Непохитна. У День Конституції наші пілоти передали привіт окупантам і нагадали: ця земля - українська - зазначили у ВМС.

Нагадаємо

28 червня Головне управління розвідки Міноборони України "привітало" військові об'єкти брянська з Днем Конституції. Дрони вразили об’єкти 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф.

У Генштабі підтвердили враження складу боєприпасів у брянській області рф і розповіли подробиці