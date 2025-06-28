Украинский флаг появился над оккупированной Херсонщиной: ВМС поделились видео
Киев • УНН
Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевое знамя над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.
Морские пехотинцы подняли флаг Украины над оккупированной частью Херсонщины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ Украины.
Детали
В подписи к видео отмечается, что в День Конституции воины 34-й отдельной бригады морской пехоты провели символическую операцию - над временно оккупированной территорией Херсонщины взвился государственный флаг Украины и боевое знамя подразделения.
С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина - едина. Суверенна. Непоколебима. В День Конституции наши пилоты передали привет оккупантам и напомнили: эта земля - украинская
Напомним
28 июня Главное управление разведки Минобороны Украины "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции. Дроны поразили объекты 120-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.
Генштаб подтвердил поражение склада боеприпасов в Брянской области РФ и рассказал подробности28.06.25, 21:48 • 528 просмотров