Украинский флаг появился над оккупированной Херсонщиной: ВМС поделились видео

Морские пехотинцы подняли флаг Украины над оккупированной частью Херсонщины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ Украины.

Детали

В подписи к видео отмечается, что в День Конституции воины 34-й отдельной бригады морской пехоты провели символическую операцию - над временно оккупированной территорией Херсонщины взвился государственный флаг Украины и боевое знамя подразделения.

С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина - едина. Суверенна. Непоколебима. В День Конституции наши пилоты передали привет оккупантам и напомнили: эта земля - украинская - отметили в ВМС.

Напомним

28 июня Главное управление разведки Минобороны Украины "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции. Дроны поразили объекты 120-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

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