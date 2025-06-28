Украинский флаг появился над оккупированной Херсонщиной: ВМС поделились видео

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
16:01 • 11011 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
14:03 • 17092 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 17326 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 44179 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 109829 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 138954 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 82367 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 203771 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 57219 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 69430 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
84%
746мм
Популярные новости
Новейшая вражеская бомба-ракета "Гром-1" сбита около Днепра - ОВА28 июня, 09:59 • 32932 просмотра
ГУР поздравил военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины: дроны поразили арсенал минобороны рф28 июня, 10:30 • 3796 просмотра
В Днепропетровской области задержан мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
Эксклюзив
28 июня, 11:42 • 3940 просмотра
Воздушная цель, вероятно, запущена с самолета Су-34: Игнат об атаке на Днепр14:19 • 10644 просмотра
Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом относительно систем Patriot и обороны неба14:36 • 8654 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения16:01 • 11011 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 138954 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 139829 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 203771 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 137844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Анджей Дуда
Юрий Игнат
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле14:03 • 17092 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 21215 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 32079 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci27 июня, 14:27 • 37906 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 139829 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ми-8
Нью-Йорк Таймс
Крылатая ракета

Украинский флаг появился над оккупированной Херсонщиной: ВМС поделились видео

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Морские пехотинцы подняли государственный флаг Украины и боевое знамя над временно оккупированной частью Херсонщины в День Конституции. Эту символическую операцию провели воины 34-й отдельной бригады морской пехоты, передав привет оккупантам.

Украинский флаг появился над оккупированной Херсонщиной: ВМС поделились видео

Морские пехотинцы подняли флаг Украины над оккупированной частью Херсонщины. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ Украины.

Детали

В подписи к видео отмечается, что в День Конституции воины 34-й отдельной бригады морской пехоты провели символическую операцию - над временно оккупированной территорией Херсонщины взвился государственный флаг Украины и боевое знамя подразделения.

С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина - едина. Суверенна. Непоколебима. В День Конституции наши пилоты передали привет оккупантам и напомнили: эта земля - украинская

- отметили в ВМС.

Напомним

28 июня Главное управление разведки Минобороны Украины "поздравило" военные объекты Брянска с Днем Конституции. Дроны поразили объекты 120-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

Генштаб подтвердил поражение склада боеприпасов в Брянской области РФ и рассказал подробности28.06.25, 21:48 • 528 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Военно-морские силы Украины
Херсонская область
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9