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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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ГУР привітав військові об'єкти брянська з Днем Конституції України: дрони уразили арсенал міноборони рф

Київ • УНН

 • 178 перегляди

28 червня ударні безпілотники ГУР атакували військові об'єкти брянська, уразивши арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф. Місцеві жителі чули стрілянину та вибухи.

ГУР привітав військові об'єкти брянська з Днем Конституції України: дрони уразили арсенал міноборони рф

ГУР привітав військові об'єкти брянська з Днем Конституції України - дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф, пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомив співрозмовник УНН, ударні безпілотники Головного управління розвідки вранці 28 червня атакували військові об'єкти брянська. Як повідомили місцеві ЗМІ, у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї.

"Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно", - місцеві пабліки рясніють повідомленнями мешканців, які чули прольоти невідомих БПЛА та сильні вибухи. Місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО".

Як повідомили джерела у розвідці, "ГУР продовжує операцію з демілітаризації країни-агресора, і сьогодні добрі дрони уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф". Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Співрозмовник нагадав, що ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру мтз зс рф.

Влаштували ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки атакували склади зберігання ракетного палива26.06.25, 21:12 • 10138 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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