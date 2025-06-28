ГУР поздравил военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины: дроны поразили арсенал минобороны РФ

ГУР поздравило военные объекты Брянска с Днем Конституции Украины – дроны поразили объекты 120-го арсенала главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, ударные беспилотники Главного управления разведки утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска. Как сообщили местные СМИ, в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

"Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно", - местные паблики пестрят сообщениями жителей, слышавших пролеты неизвестных БПЛА и сильные взрывы. Местные власти никак не прокомментировали взрывы, лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

Как сообщили источники в разведке, "ГУР продолжает операцию по демилитаризации страны-агрессора, и сегодня добрые дроны поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны рф". Информация о последствиях атаки уточняется.

Собеседник напомнил, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения вооруженных сил рф.

Устроили грохот в Брянске: дроны разведки атаковали склады хранения ракетного топлива