Устроили грохот в Брянске: дроны разведки атаковали склады хранения ракетного топлива
Киев • УНН
Беспилотники ГУР попали в склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения вс рф в Брянске 26 июня. Дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Обрий" вызвали взрывы и пожар на объекте.
Ударные БПЛА Главного управления разведки вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения вс рф в Брянске. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Сначала местные паблики в соцсетях сообщили о пролётах неизвестных БПЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.
Было четыре взрыва - горит нефтебаза
Как стало известно УНН из источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военном объекте в Брянске стали добрые дроны типа "Бобёр", "Баклан" и "Обрий".
Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии.
Напомним
Дроны спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли очередной удар по российской ПВО на оккупированном полуострове Крым.