Устроили грохот в Брянске: дроны разведки атаковали склады хранения ракетного топлива

Ударные БПЛА Главного управления разведки вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061-го центра материально-технического обеспечения вс рф в Брянске. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Сначала местные паблики в соцсетях сообщили о пролётах неизвестных БПЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

Было четыре взрыва - горит нефтебаза - пишут местные жители.

Как стало известно УНН из источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военном объекте в Брянске стали добрые дроны типа "Бобёр", "Баклан" и "Обрий".

Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске - это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии. - сообщил собеседник издания в разведке.

Напомним

Дроны спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли очередной удар по российской ПВО на оккупированном полуострове Крым.