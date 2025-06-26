“Примари” знову вдарили: дрони ГУР нищать ворожу систему ППО у Криму

Дрони спецпідрозділу "Примари" Генерального управління розвідки Міноборони України завдали чергового удару по російській ППО на окупованому півострові Крим, повідомляє ГУР, передає УНН.

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Під український вогонь потрапили ключові елементи комплексу С-400 "тріумф": дві радіолокаційні станції управління, ще дві - виявлення, а також пускова установка. Без "очей" ці зенітні системи стають беззахисними, уточнили у ГУР.

Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму - ідеться у дописі.

На опублікованому відео зафільмовані кадри бойової роботи по "критично важливих і коштовних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".

Як зазначає ГУР, під удар розвідників потрапили:

дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;

дві РЛС виявлення 91Н6Е;

пускова установка комплексу С-400.

Радари - це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними - пояснюють у ГУР.

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