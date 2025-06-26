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“Примари” знову вдарили: дрони ГУР нищать ворожу систему ППО у Криму

Київ • УНН

 • 838 перегляди

Спецпідрозділ "Примари" ГУР Міноборони України атакував елементи російського комплексу С-400 "тріумф" у Криму. Уражено дві РЛС управління, дві РЛС виявлення та пускову установку.

“Примари” знову вдарили: дрони ГУР нищать ворожу систему ППО у Криму

Дрони спецпідрозділу "Примари" Генерального управління розвідки Міноборони України завдали чергового удару по російській ППО на окупованому півострові Крим, повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

Під український вогонь потрапили ключові елементи комплексу С-400 "тріумф": дві радіолокаційні станції управління, ще дві - виявлення, а також пускова установка. Без "очей" ці зенітні системи стають беззахисними, уточнили у ГУР.

Дрони спецпідрозділу "Примари" ГУР МО України послідовно продовжують послаблювати російську протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму

 - ідеться у дописі.

На опублікованому відео зафільмовані кадри бойової роботи по "критично важливих і коштовних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".

Як зазначає ГУР, під удар розвідників потрапили:

  • дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
    • дві РЛС виявлення 91Н6Е;
      • пускова установка комплексу С-400.

        Радари - це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними

        - пояснюють у ГУР.

        ГУР: спецслужби кремля намагаються вербувати українців для протиправної діяльності у ЄС02.06.25, 08:59 • 3122 перегляди

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        Війна
        Головне управління розвідки Міністерства оборони України
        С-400
        Крим
        Tesla
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