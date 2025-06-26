“Примари” знову вдарили: дрони ГУР нищать ворожу систему ППО у Криму
Київ • УНН
Спецпідрозділ "Примари" ГУР Міноборони України атакував елементи російського комплексу С-400 "тріумф" у Криму. Уражено дві РЛС управління, дві РЛС виявлення та пускову установку.
Дрони спецпідрозділу "Примари" Генерального управління розвідки Міноборони України завдали чергового удару по російській ППО на окупованому півострові Крим, повідомляє ГУР, передає УНН.
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Під український вогонь потрапили ключові елементи комплексу С-400 "тріумф": дві радіолокаційні станції управління, ще дві - виявлення, а також пускова установка. Без "очей" ці зенітні системи стають беззахисними, уточнили у ГУР.
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На опублікованому відео зафільмовані кадри бойової роботи по "критично важливих і коштовних компонентах комплексу ППО С-400 "тріумф".
Як зазначає ГУР, під удар розвідників потрапили:
- дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;
- дві РЛС виявлення 91Н6Е;
- пускова установка комплексу С-400.
Радари - це "очі" ворожої системи ППО. Без них зенітні комплекси стають небоєздатними
ГУР: спецслужби кремля намагаються вербувати українців для протиправної діяльності у ЄС02.06.25, 08:59 • 3122 перегляди