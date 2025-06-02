ГУР: спецслужби кремля намагаються вербувати українців для протиправної діяльності у ЄС
Київ • УНН
Російські спецслужби активізували вербування українців для злочинної діяльності в ЄС. Переважно це українці з окупованих територій, яким пропонують гроші за спостереження та інші завдання.
Спецслужби кремля намагаються вербувати українців для протиправної діяльності в Європі, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу", - ідеться у повідомленні ГУР у соцмережах.
Як вказали у розвідці, "потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора".
"Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі", - сказано у повідомленні.
"Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі - ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти. ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ", - наголосили у ГУР.
рф збільшує кількість особового складу та виробництва озброєння - ГУР30.05.25, 21:14 • 3462 перегляди