ГУР: спецслужбы кремля пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в ЕС
Киев • УНН
Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев для преступной деятельности в ЕС. Преимущественно это украинцы с оккупированных территорий, которым предлагают деньги за наблюдение и другие задания.
Спецслужбы кремля пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в Европе, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Детали
"Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза", - говорится в сообщении ГУР в соцсетях.
Как указали в разведке, "потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора".
"Преимущественно речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении", - сказано в сообщении.
"Вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе - еще один инструмент гибридной агрессии, которую российская федерация ведет против Украины и всего европейского сообщества. ГУР МО Украины призывает: в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинские дипломатические учреждения", - отметили в ГУР.
рф увеличивает количество личного состава и производства вооружения - ГУР30.05.25, 21:14 • 3460 просмотров