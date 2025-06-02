ГУР: спецслужбы кремля пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в ЕС

Спецслужбы кремля пытаются вербовать украинцев для противоправной деятельности в Европе, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

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"Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины с целью привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза", - говорится в сообщении ГУР в соцсетях.

Как указали в разведке, "потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, ведение наблюдения за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора".

"Преимущественно речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, которые оказались в трудном положении", - сказано в сообщении.

"Вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе - еще один инструмент гибридной агрессии, которую российская федерация ведет против Украины и всего европейского сообщества. ГУР МО Украины призывает: в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинские дипломатические учреждения", - отметили в ГУР.

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