рф увеличивает количество личного состава и производства вооружения - ГУР

Представители разведки рассказали главе МИД Турции Хакану Фидану, что россия увеличивает количество личного состава, интенсивность ударов по мирным городам, а также темпы производства вооружения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

В Киеве провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Благодарен Турции за последовательную поддержку, активную роль в посредничестве и усилия на пути к справедливому миру - написал Умеров.

По его словам, Фидан подтвердил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины и мирных усилий.

Кроме того, проинформировали турецкую делегацию о ситуации с безопасностью. Представители разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов и генерал-майор Вадим Скибицкий отметили, что россия наращивает усилия: увеличивает количество личного состава, интенсивность ударов по мирным городам, а также темпы производства вооружения. Это в очередной раз доказывает: цель кремля неизменна — оккупация Украины - написал Умеров.

По его словам, также главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский доложил об оперативной обстановке на фронте. Враг, несмотря на значительные потери, не прекращает попыток наступательных действий.

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Умеров отметил, что первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке:

инвестиции в оборонно-промышленный комплекс;

поставки техники и систем ПВО;

боеприпасы для противовоздушной обороны;

снаряды основных калибров;

усиление наших дальнобойных возможностей.

Имеем значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией. Вместе с моей командой подчеркнул: Украина стремится к миру. Мы готовы к длительному прекращению огня — и созданию надежных гарантий безопасности, над которыми уже работаем с партнерами - написал Умеров.

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