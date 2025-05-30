В россии назвали условия, при которых могут рассмотреть прекращение огня
Киев • УНН
Небензя заявил, что Россия готова рассмотреть прекращение огня при условии остановки мобилизации в Украине и прекращения поставок оружия Западом. Сибига назвал эту риторику пощечиной всем, кто выступает за мир.
Украина должна остановить мобилизацию, а Запад — прекратить поставки оружия, чтобы россия согласилась на прекращение огня. Об этом заявил постоянный представитель россии при ООН василий небензя, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение причин кофликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны. На время перемирия, как минимум, необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию
По его словам, россию не устраивает ситуация, которая "позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение восточного фронта".
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Также небензя заявлял о готовности россии продолжать и усиливать боевые действия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это заявление и подчеркнул, что риторика россии является пощечиной всем, кто выступает за мир.
Напомним
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".