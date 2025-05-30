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В россии назвали условия, при которых могут рассмотреть прекращение огня

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Небензя заявил, что Россия готова рассмотреть прекращение огня при условии остановки мобилизации в Украине и прекращения поставок оружия Западом. Сибига назвал эту риторику пощечиной всем, кто выступает за мир.

В россии назвали условия, при которых могут рассмотреть прекращение огня

Украина должна остановить мобилизацию, а Запад — прекратить поставки оружия, чтобы россия согласилась на прекращение огня. Об этом заявил постоянный представитель россии при ООН василий небензя, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение причин кофликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны. На время перемирия, как минимум, необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию 

- заявил Небензя на созванном заседании Совета Безопасности на тему якобы европейских попыток помешать мирному процессу вокруг Украины.

По его словам, россию не устраивает ситуация, которая "позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение восточного фронта".

Дополнение

Также небензя заявлял о готовности россии продолжать и усиливать боевые действия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это заявление и подчеркнул, что риторика россии является пощечиной всем, кто выступает за мир.

Напомним

Представитель кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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