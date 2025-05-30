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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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У рф назвали умови, за яких можуть розглянути припинення вогню

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

небензя заявив, що росія готова розглянути припинення вогню за умови зупинки мобілізації в Україні та припинення постачання зброї Заходом. Сибіга назвав цю риторику ляпасом усім, хто виступає за мир.

У рф назвали умови, за яких можуть розглянути припинення вогню

Україна має зупинити мобілізацію, а Захід — припинити постачання зброї, щоб росія погодилася на припинення вогню. Про це заявив постійний представник росії при ООН василь небензя, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

У принциповому плані ми готові розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, який надалі дозволив би вийти на стійке вирішення причин кофлікту. Але для цього ми маємо бачити зустрічні кроки з іншого боку. На час перемир'я, як мінімум, необхідно, щоб країни Заходу припинили постачання київському режиму озброєнь, і щоб Україна зупинила мобілізацію 

- заявив Небензя на скликаному засіданні Ради Безпеки на тему нібито європейських спроб перешкодити мирному процесу навколо України.

За його словами, росію не влаштовує ситуація, яка "дозволить київському режиму перевести дух, зализати рани та зупинити обвалення східного фронту".

Доповнення

Також небензя заявляв про готовність росії продовжувати і посилювати бойові дії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цю заяву та наголосив, що риторика росії є ляпасом усім, хто виступає за мир.

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та "підтвердив готовність України продовжити переговори з росією для припинення вогню".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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