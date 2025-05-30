Риторика росії є ляпасом усім, хто виступає за мир - Сибіга

$41.530.06
46.800.27
ukenru
У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку
Ексклюзив
13:21 • 9554 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
11:54 • 21718 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
11:01 • 23109 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

10:40 • 27778 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 41464 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 44079 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 27581 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 28131 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 152803 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 164486 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
76%
748мм
Популярнi новини

Обвал льодовика у Швейцарії актуалізував ризики зміни клімату: тенденція глобальна і вже незворотна - AP

30 травня, 06:05 • 11379 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 26926 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 27009 перегляди

Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

30 травня, 09:00 • 15968 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 20762 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

14:15 • 10449 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

13:52 • 10974 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 20823 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

10:40 • 27750 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 41439 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

12:39 • 6986 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 27070 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 26986 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 118474 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 111015 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Риторика росії є ляпасом усім, хто виступає за мир - Сибіга

Київ • УНН

 • 590 перегляди

росія заявляє про готовність до ескалації бойових дій, ігноруючи заклики до миру. Сибіга наголошує, що це є зневагою до всіх країн, які прагнуть мирного врегулювання.

Риторика росії є ляпасом усім, хто виступає за мир - Сибіга

росія заявляє про готовність продовжувати та посилювати бойові дійї попри прагнення усього цивілізованого світу до миру. Її риторика є ляпасом усім державам, які виступають за мир, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.  

Деталі

У Раді Безпеки ООН росія заявляє, що готова "продовжувати та посилювати військові дії стільки, скільки буде необхідно". Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику

- зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ Україн додав, що дії росії є ляпасом не лише Україні, але і кожній державі, яка виступає за мир.

Це ляпас росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим

- наголосив глава МЗС. 

Андрій Сибіга також в черговий раз підкреслив, що треба посилити тиск на росію шляхом санкцій і підтримки України.

Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України

- підкреслив міністр.

Доповнення

Україна передала росії своє бачення припинення вогню та чекає на обіцяний меморандум. Це потрібно для предметного обговорення позицій на наступній зустрічі делегацій. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Андрій Сибіга
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
Бразилія
Китай
Сполучені Штати
Україна
Brent
$62.81
Bitcoin
$105,395.90
S&P 500
$5,897.93
Tesla
$361.84
Газ TTF
$34.31
Золото
$3,306.64
Ethereum
$2,599.67