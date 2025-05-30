Риторика росії є ляпасом усім, хто виступає за мир - Сибіга

росія заявляє про готовність продовжувати та посилювати бойові дійї попри прагнення усього цивілізованого світу до миру. Її риторика є ляпасом усім державам, які виступають за мир, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

У Раді Безпеки ООН росія заявляє, що готова "продовжувати та посилювати військові дії стільки, скільки буде необхідно". Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику

Міністр закордонних справ Україн додав, що дії росії є ляпасом не лише Україні, але і кожній державі, яка виступає за мир.

Це ляпас росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим

Андрій Сибіга також в черговий раз підкреслив, що треба посилити тиск на росію шляхом санкцій і підтримки України.

Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України