Україна досі чекає на "меморандум" від росії щодо майбутнього перемир'я - Сибіга

Україна передала російській стороні своє бачення параметрів можливого припинення вогню та досі очікує у відповідь обіцяний "меморандум". Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Деталі

Про це Сибіга сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо продовження зустрічей сторін, які мали відбутися в Туреччині.

"Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року. І ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на сотню", - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що Україна відкрита це обговорювати напряму з росією, і підтвердила це під час останньої зустрічі української делегації з російською.

Україна, за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, своє бачення щодо подальших наших мирних зусиль, зокрема, щодо параметрів майбутнього перемир'я. Ми чекаємо теж від російської сторони меморандум, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні - зазначив міністр.

"Тому для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ для того, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій",-додав Сибіга.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умєров передав помічнику путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.

Водночас речник МЗС України заявляв, що якщо рф не гальмує мирний процес, то нехай покаже свій "меморандум". Україна чекає на пропозиції рф для обговорення.