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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 14498 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Передача "меморандуму" рф про припинення вогню: в МЗС припускають, що росіяни "принесуть кота в мішку"

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Речник МЗС України заявив, що якщо рф не гальмує мирний процес, то нехай покаже свій "меморандум". Україна чекає на пропозиції рф для обговорення.

Передача "меморандуму" рф про припинення вогню: в МЗС припускають, що росіяни "принесуть кота в мішку"

Питання передачі росією свого варіанту "меморандуму" щодо припинення вогню стане для кремля "тестом". Про це у соцмережі Х заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, якщо москва не просто гальмує мирний процес, "то нехай зараз покажуть свій "меморандум".

Україна поділилася своїм баченням. Якщо російський документ готовий і його елементи можна обговорювати, навіщо його приховувати?

- написав Тихий.

Він також задався питанням, "як зустріч може бути результативною, якщо вони принесуть кота в мішку?".

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав представників рф не чекати понеділка, а передати Києву російський "меморандум" щодо припинення вогню. У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".

Раніше міністр оборони Рустем Умєров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ.

Зеленський: сподіваємося, що війни вже не буде у червні 2026 року28.05.25, 12:53 • 2402 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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