Передача "меморандума" рф о прекращении огня: в МИД предполагают, что россияне "принесут кота в мешке"
Киев • УНН
Представитель МИД Украины заявил, что если рф не тормозит мирный процесс, то пусть покажет свой "меморандум". Украина ждет предложений рф для обсуждения.
Вопрос передачи россией своего варианта "меморандума" о прекращении огня станет для кремля "тестом". Об этом в соцсети Х заявил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает УНН.
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По его словам, если москва не просто тормозит мирный процесс, "то пусть сейчас покажут свой "меморандум".
Украина поделилась своим видением. Если российский документ готов и его элементы можно обсуждать, зачем его скрывать?
Он также задался вопросом, "как встреча может быть результативной, если они принесут кота в мешке?".
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня. В Киеве, по его словам, ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и "немедленно подаст свои предложения на рассмотрение, как это и было договорено ранее".
Ранее министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.
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