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Украина до сих пор ждет "меморандум" от россии относительно будущего перемирия - Сибига

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Украина передала России свое видение прекращения огня и ждет обещанный меморандум. Это нужно для предметного обсуждения позиций на следующей встрече делегаций.

Украина до сих пор ждет "меморандум" от россии относительно будущего перемирия - Сибига

Украина передала российской стороне свое видение параметров возможного прекращения огня и до сих пор ожидает в ответ обещанный "меморандум". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

Об этом Сибига сказал, отвечая на вопрос журналистов о продолжении встреч сторон, которые должны были состояться в Турции. 

"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи продолжились, потому что мы хотим закончить эту войну в этом году. И мы заинтересованы в установлении перемирия. Или это на 30 дней, или это на 50 дней, или это на сотню", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина открыта это обсуждать напрямую с россией, и подтвердила это во время последней встречи украинской делегации с российской.

Украина, по результатам предыдущей встречи в Стамбуле, уже передала российской стороне свое видение дальнейших шагов, свое видение относительно дальнейших наших мирных усилий, в частности, относительно параметров будущего перемирия. Мы ждем тоже от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне

- отметил министр.

"Поэтому для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ для того, чтобы делегация, которая отбудет, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций",-добавил Сибига.

Напомним 

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал помощнику путина владимиру мединскому документ, который отображает украинскую позицию по прекращению огня. 

В то же время спикер МИД Украины заявлял, что если рф не тормозит мирный процесс, то пусть покажет свой "меморандум". Украина ждет предложений рф для обсуждения.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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