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Риторика россии является пощечиной всем, кто выступает за мир - Сибига

Киев • УНН

 • 650 просмотра

россия заявляет о готовности к эскалации боевых действий, игнорируя призывы к миру. Сибига подчеркивает, что это является пренебрежением ко всем странам, стремящимся к мирному урегулированию.

Риторика россии является пощечиной всем, кто выступает за мир - Сибига

россия заявляет о готовности продолжать и усиливать боевые действия, несмотря на стремление всего цивилизованного мира к миру. Ее риторика является пощечиной всем государствам, выступающим за мир, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.  

Детали

В Совете Безопасности ООН россия заявляет, что готова "продолжать и усиливать военные действия столько, сколько будет необходимо". Когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, россия использует высшие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику

- отметил Сибига.

Министр иностранных дел Украины добавил, что действия россии являются пощечиной не только Украине, но и каждому государству, выступающему за мир.

Это пощечина россии всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим

- подчеркнул глава МИД. 

Андрей Сибига также в очередной раз подчеркнул, что нужно усилить давление на россию путем санкций и поддержки Украины.

Мы требуем реакций на дерзкие заявления россии, которые ставят под угрозу мирный процесс. Настаиваем, что давление на москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; пора говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины

- подчеркнул министр.

Дополнение

Украина передала россии свое видение прекращения огня и ждет обещанного меморандума. Это нужно для предметного обсуждения позиций на следующей встрече делегаций. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Андрей Сибига
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
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