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рф відправляє делегацію в Стамбул для переговорів, до цього "меморандум" оприлюднювати не планується - кремль

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Російська делегація вирушає до Стамбула для переговорів з Україною 2 червня. Меморандум про припинення вогню не буде оприлюднено до початку зустрічі.

рф відправляє делегацію в Стамбул для переговорів, до цього "меморандум" оприлюднювати не планується - кремль

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація вирушає до Стамбула, де у понеділок, 2 червня, буде очікувати українську делегацію для подальших перемовин, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, зі слів пєскова, "нічого оприлюднюватися не буде" і російська сторона хоче обговорювати його вже під час перемовин. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

"Наша делегація, російська делегація парламентарів, вирушає до Стамбула і буде готова з ранку, у понеділок, до продовження переговорів, до другого раунду цих переговорів", - сказав пєсков.

Він також розповів, що меморандум про припинення вогню не буде оприлюднено до початку перемовин.

"Ну зрозуміло, нічого оприлюднюватися не буде, це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів, і російський, і український, як ми сподіваємося, обговорюватимуть на другому раунді перемовин, до якого російська делегація буде готова в понеділок зранку в Стамбулі", - додав пєсков.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що очільник української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації, помічнику путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Україна передала російській стороні своє бачення параметрів можливого припинення вогню та досі очікує у відповідь обіцяний "меморандум".

За інформацією росЗМІ, другий раунд переговорів між росією та Україною можуть відбутися у Стамбулі 2 червня.

Павло Башинський

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