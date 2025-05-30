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рф отправляет делегацию в Стамбул для переговоров, до этого "меморандум" обнародовать не планируется - кремль

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Российская делегация отправляется в Стамбул для переговоров с Украиной 2 июня. Меморандум о прекращении огня не будет обнародован до начала встречи.

рф отправляет делегацию в Стамбул для переговоров, до этого "меморандум" обнародовать не планируется - кремль

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ожидать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

"Наша делегация, российская делегация парламентариев, отправляется в Стамбул и будет готова с утра, в понедельник, к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", - сказал песков.

Он также рассказал, что меморандум о прекращении огня не будет обнародован до начала переговоров.

"Ну понятно, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов, и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждать на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник утром в Стамбуле", - добавил песков.

Напомним

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации, помощнику путина владимиру мединскому документ, который отображает украинскую позицию относительно прекращения огня.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина передала российской стороне свое видение параметров возможного прекращения огня и до сих пор ожидает в ответ обещанный "меморандум".

По информации росСМИ, второй раунд переговоров между россией и Украиной могут состояться в Стамбуле 2 июня.

Павел Башинский

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