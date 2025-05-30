рф збільшує кількість особового складу та виробництва озброєння - ГУР

Представники розвідки розповіли главі МЗС Туреччини Хакану Фідану, що росія збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

У Києві провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вдячний Туреччині за послідовну підтримку, активну роль у посередництві та зусилля на шляху до справедливого миру

За його словами, Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль.

Крім того, поінформували турецьку делегацію про безпекову ситуацію. Представники розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і генерал-майор Вадим Скібіцький відзначили, що росія нарощує зусилля: збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить: мета кремля незмінна — окупація України

За його словами, також головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій.

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Умєров зазначив, що перший заступник міністра оборони Сергій Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки:

Маємо значний потенціал для розвитку оборонної співпраці з Туреччиною. Разом із моєю командою наголосив: Україна прагне миру. Ми готові до тривалого припинення вогню — та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами