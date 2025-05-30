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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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рф збільшує кількість особового складу та виробництва озброєння - ГУР

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Розвідка доповіла про нарощування росією особового складу, ударів по містах та виробництва зброї. Україна потребує інвестицій в ОПК, техніки ППО та далекобійної зброї.

рф збільшує кількість особового складу та виробництва озброєння - ГУР

Представники розвідки розповіли главі МЗС Туреччини Хакану Фідану, що росія збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

У Києві провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вдячний Туреччині за послідовну підтримку, активну роль у посередництві та зусилля на шляху до справедливого миру

 - написав Умєров.

За його словами, Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль.

Крім того, поінформували турецьку делегацію про безпекову ситуацію. Представники розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і генерал-майор Вадим Скібіцький відзначили, що росія нарощує зусилля: збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить: мета кремля незмінна — окупація України

- написав Умєров.

За його словами, також головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій.

росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT29.05.25, 20:57 • 4320 переглядiв

Умєров зазначив, що перший заступник міністра оборони Сергій Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки:

  • інвестиції в оборонно-промисловий комплекс;
    • постачання техніки та систем ППО;
      • боєприпаси для протиповітряної оборони;
        • снаряди основних калібрів;
          • посилення наших далекобійних спроможностей.

            Маємо значний потенціал для розвитку оборонної співпраці з Туреччиною. Разом із моєю командою наголосив: Україна прагне миру. Ми готові до тривалого припинення вогню — та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами

            - написав Умєров.

            У рф назвали умови, за яких можуть розглянути припинення вогню30.05.25, 18:55 • 2028 переглядiв

            Анна Мурашко

            Анна Мурашко

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