рф збільшує кількість особового складу та виробництва озброєння - ГУР
Київ • УНН
Розвідка доповіла про нарощування росією особового складу, ударів по містах та виробництва зброї. Україна потребує інвестицій в ОПК, техніки ППО та далекобійної зброї.
Представники розвідки розповіли главі МЗС Туреччини Хакану Фідану, що росія збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
У Києві провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Вдячний Туреччині за послідовну підтримку, активну роль у посередництві та зусилля на шляху до справедливого миру
За його словами, Фідан підтвердив, що Туреччина і надалі залишатиметься на стороні України та мирних зусиль.
Крім того, поінформували турецьку делегацію про безпекову ситуацію. Представники розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов і генерал-майор Вадим Скібіцький відзначили, що росія нарощує зусилля: збільшує кількість особового складу, інтенсивність ударів по мирних містах, а також темпи виробництва озброєння. Це вкотре доводить: мета кремля незмінна — окупація України
За його словами, також головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський доповів про оперативну обстановку на фронті. Ворог, попри значні втрати, не припиняє спроб наступальних дій.
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Умєров зазначив, що перший заступник міністра оборони Сергій Боєв окреслив ключові напрями, в яких Україна потребує підтримки:
- інвестиції в оборонно-промисловий комплекс;
- постачання техніки та систем ППО;
- боєприпаси для протиповітряної оборони;
- снаряди основних калібрів;
- посилення наших далекобійних спроможностей.
Маємо значний потенціал для розвитку оборонної співпраці з Туреччиною. Разом із моєю командою наголосив: Україна прагне миру. Ми готові до тривалого припинення вогню — та створення надійних гарантій безпеки, над якими вже працюємо з партнерами
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