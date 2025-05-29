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росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT

Київ • УНН

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Попри заяви про готовність до переговорів, росія активно наступає та обстрілює міста України. Найшвидші темпи просування окупантів з листопада 2024 року зафіксовано в Донецькій області.

росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT

На тлі мирних переговорів росія нарощує наступ на фронтах та завдає масованих ударів по українських містах. росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року. Більшість нових захоплених територій - у Донецькій області, де російським військам вдалося прорвати оборону між Покровськом і Торецьком. Про це пише УНН із посиланням на NewYork Times.

Як зазначає видання, росія, схоже, розпочала новий літній наступ в Україні. Попри те, що російські посадовці заявляють про готовність до прямих мирних переговорів із Києвом, армія рф активно атакує на фронті та обстрілює українські міста.

Після кількох місяців поступового просування, цього року російські війська рухаються швидше, ніж будь-коли від початку війни, йдеться у публікації.

Аналітики кажуть, що ці атаки є скоординованими та спланованими, і мають на меті досягнення військового прориву, навіть на тлі дипломатичних зусиль.

Зокрема на Донбасі, російські війська намагаються прорвати українську оборону. Водночас рф веде комбіновані удари дронами та ракетами по цивільних об’єктах, виснажуючи українську ППО та руйнуючи промисловість.

кремль традиційно мовчить про початок наступу: путін лише заявив, що російські війська створюють "буферну зону", а сам конфлікт нібито закінчиться лише після того, як москва усуне "корінні причини" війни - вимоги, які весь цивілізований світ сприймає як спробу поневолення України.

Для чого кремль поєднує наступ із перемовинами

У публікації зазначається, що наразі незрозуміло, як кремль планує поєднувати свій наступ із дипломатичними перемовинами. Також відкритим лишається питання, чи президент Трамп здійснить свої погрози та спробує змусити путіна погодитися на припинення вогню.

Західні експерти припускають, що путін прагне використати сприятливий сезон для наступу, аби посилити свої позиції перед черговим раундом переговорів.

Як зазначає Семюел Чарап, старший політолог з RAND Corporation, для росії цілком звично поєднувати військовий тиск із дипломатичними розмовами. Такий підхід дозволяє кремлю вести переговори лише тоді, коли умови для нього найбільш вигідні.

Однак, попри посилення бойових дій, Чарап не вважає, що найближчим часом можливий дипломатичний прорив — позиції сторін надто різняться. Водночас він зазначає, що загострення на полі бою не повністю виключає перспективу домовленостей у майбутньому.

Проте багато українських та європейських аналітиків переконані: кремль несерйозно ставиться до мирних ініціатив. Вони вважають, що москва не намагається підготувати ґрунт для перемовин, а скоріше хоче досягти військових успіхів.

Новий наступ росіян - початок великої кампанії

Деякі російські опозиційні оглядачі попереджають, що новий наступ може обернутися проти самої росії. Вони вважають, що армія рф, виснажена санкціями та нестачею ресурсів, навряд чи зможе зберегти досягнуті успіхи надовго.

Попри це, останні тижні показали, що російські війська перебувають у наступі. За даними української групи Deepstate, у травні росіяни подвоїли площу захоплених територій порівняно з квітнем. Їм вдалося просуватися в середньому на 14 км щодня — найшвидші темпи з листопада минулого року.

Основні здобутки росіян зараз зосереджені у Донецькій області, де кремль намагається закріпити свої позиції.

Цього місяця війська рф прорвали українську оборону між містами Покровськ і Торецьк, наближаючись до ключових українських логістичних центрів, зазначено у статті.

Військовий аналітик Дмитро Кузнець вважає, що ці дії — початок великої кампанії москви, спрямованої на повне захоплення Донецької області цього року.

Крім того, росіяни активізувалися й на півночі - в Сумській області. Більшість експертів сумнівається, що росія зможе захопити всі прикордонні регіони України. Водночас вони визнають: відкриття нового фронту на півночі відтягує значні українські сили, послаблюючи оборону на Донбасі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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