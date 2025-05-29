россия в этом месяце продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года – NYT

На фоне мирных переговоров россия наращивает наступление на фронтах и наносит массированные удары по украинским городам. россия в этом месяце продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. Большинство новых захваченных территорий - в Донецкой области, где российским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewYork Times.

Как отмечает издание, россия, похоже, начала новое летнее наступление в Украине. Несмотря на то, что российские чиновники заявляют о готовности к прямым мирным переговорам с Киевом, армия рф активно атакует на фронте и обстреливает украинские города.

После нескольких месяцев постепенного продвижения, в этом году российские войска двигаются быстрее, чем когда-либо с начала войны, говорится в публикации.

Аналитики говорят, что эти атаки являются скоординированными и спланированными, и имеют целью достижение военного прорыва, даже на фоне дипломатических усилий.

В частности на Донбассе, российские войска пытаются прорвать украинскую оборону. В то же время рф ведет комбинированные удары дронами и ракетами по гражданским объектам, истощая украинскую ПВО и разрушая промышленность.

кремль традиционно молчит о начале наступления: путин лишь заявил, что российские войска создают "буферную зону", а сам конфликт якобы закончится только после того, как москва устранит "коренные причины" войны - требования, которые весь цивилизованный мир воспринимает как попытку порабощения Украины.

Для чего кремль сочетает наступление с переговорами

В публикации отмечается, что пока неясно, как кремль планирует сочетать свое наступление с дипломатическими переговорами. Также открытым остается вопрос, осуществит ли президент Трамп свои угрозы и попытается ли заставить путина согласиться на прекращение огня.

Западные эксперты предполагают, что путин стремится использовать благоприятный сезон для наступления, чтобы усилить свои позиции перед очередным раундом переговоров.

Как отмечает Сэмюэл Чарап, старший политолог из RAND Corporation, для россии вполне обычно сочетать военное давление с дипломатическими разговорами. Такой подход позволяет кремлю вести переговоры только тогда, когда условия для него наиболее выгодны.

Однако, несмотря на усиление боевых действий, Чарап не считает, что в ближайшее время возможен дипломатический прорыв - позиции сторон слишком разнятся. В то же время он отмечает, что обострение на поле боя не полностью исключает перспективу договоренностей в будущем.

Однако многие украинские и европейские аналитики убеждены: кремль несерьезно относится к мирным инициативам. Они считают, что москва не пытается подготовить почву для переговоров, а скорее хочет достичь военных успехов.

Новое наступление россиян - начало большой кампании

Некоторые российские оппозиционные обозреватели предупреждают, что новое наступление может обернуться против самой россии. Они считают, что армия рф, истощенная санкциями и нехваткой ресурсов, вряд ли сможет сохранить достигнутые успехи надолго.

Несмотря на это, последние недели показали, что российские войска находятся в наступлении. По данным украинской группы Deepstate, в мае россияне удвоили площадь захваченных территорий по сравнению с апрелем. Им удалось продвигаться в среднем на 14 км ежедневно - самые быстрые темпы с ноября прошлого года.

Основные достижения россиян сейчас сосредоточены в Донецкой области, где кремль пытается закрепить свои позиции.

В этом месяце войска рф прорвали украинскую оборону между городами Покровск и Торецк, приближаясь к ключевым украинским логистическим центрам, указано в статье.

Военный аналитик Дмитрий Кузнец считает, что эти действия - начало большой кампании москвы, направленной на полное захват Донецкой области в этом году.

Кроме того, россияне активизировались и на севере - в Сумской области. Большинство экспертов сомневается, что россия сможет захватить все приграничные регионы Украины. В то же время они признают: открытие нового фронта на севере оттягивает значительные украинские силы, ослабляя оборону на Донбассе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операции Сил обороны.