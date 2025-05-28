На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські загарбники намагаються накопичити щонайменше 50 тисяч особового складу на Сумському напрямку, але їм це не вдається в бажаному ними масштабі через операції Сил оборони. Про це він сказав на зустрічі з журналістами, повідомляє "Суспільне", пише УНН.

Так само зараз на Сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи - сказав Президент.

Деталі

Глава держави додав, що "накопичення військ саме на Сумському напрямку, до якого вони готувалися з Курського напрямку, вони не змогли зробити через наші відповідні дії". "Як то на Покровському напрямку, на Костянтинівці, у нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці. Тобто вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку. Так само як вони не могли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Ми робили на Курщині відповідні кроки", - зазначив Президент.

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

Доповнення

Речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник раніше повідомив, що російські загарбники мають певні накопичення військ на території курської області в рф та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російський диктатор володимир путін організував зустріч з офіційними особами курської області рф, аби узгодити плани з захоплення українського міста Суми та анексії Сумської області.