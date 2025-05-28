На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики пытаются накопить не менее 50 тысяч личного состава на Сумском направлении, но им это не удается в желаемом ими масштабе из-за операций Сил обороны. Об этом он сказал на встрече с журналистами, сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи - сказал Президент.

Детали

Глава государства добавил, что "накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий". "Как на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с Покровского направления. Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Мы делали на Курщине ответные шаги", - отметил Президент.

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

Дополнение

Спикер ОТГВ "Сиверск" Вадим Мысник ранее сообщил, что российские захватчики имеют определенные накопления войск на территории курской области в рф и пытаются расширять зону активных боевых действий. Украинские военные максимально уничтожают врага и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российский диктатор владимир путин организовал встречу с официальными лицами курской области рф, чтобы согласовать планы по захвату украинского города Сумы и аннексии Сумской области.