росія намагається розширити бої, ЗСУ дають відсіч: речник ОТУВ "Сіверськ" розповів про ситуацію на півночі
Київ • УНН
росія накопичує сили в курській області та намагається малими групами проникати на територію України. Сили оборони України дають відсіч ворогу та знищують ДРГ на Сумщині.
російські окупанти мають певні накопичення на території курської області в рф та намагаються розширювати зону активних бойових дій. Проте українські військові максимально знищують ворога та не дають їм просуватися в глиб території України. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Вони (росіяни – ред.) мають накопичення певні на території курської області й (намагаються – ред.) розширювати зону активних бойових дій, заходити малими групами піхоти на нашу територію. Сили оборони максимально знищують ворога, не дають їм просуватися в глиб території
Він також прокоментував спроби заходів ДРГ на Сумщину.
Система оборони дуже щільна на наших рубежах…Зберігається небезпека застосування (ДРГ – ред.), але в нас достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи, давати відсіч або знищувати їх. Але ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб прощупувати нашу оборону, виявляти наші позиції, щоб потім надалі теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари
путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW22.05.25, 04:47 • 138717 переглядiв
Доповнення
24 травня повідомлялося, що прокремлівські ресурси поширюють неправдиву інформацію про нібито захоплення російськими військами населеного пункту Юнаківка на Сумщині.
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ці дані не відповідають дійсності.