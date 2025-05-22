путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

російський диктатор володимир путін організував зустріч з офіційними особами курської області рф, аби узгодити плани з захоплення українського міста Суми та анексії Сумської області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що 20 травня путін зустрівся з керівництвом муніципалітетів курської області, під час якої глава глушковського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити буферну зону в Сумській області.

путін запитав, скільки кілометрів має бути глибина буферної зони, на що золотарьов відповів, що росія повинна захопити "принаймні Суми" і натякнув, що росія має бути "більшою". Виконувач обов’язків губернатора курської області олександр хінштейн у своєму Telegram-каналі зазначив, що його дід був із Сумської області, тому "ця земля йому не чужа"