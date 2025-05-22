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путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

Київ • УНН

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путін обговорив з офіційними особами курської області плани захоплення Сум та створення буферної зони. росія може використати прогрес у Сумській області для нових вимог на "мирних" переговорах.

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

російський диктатор володимир путін організував зустріч з офіційними особами курської області рф, аби узгодити плани з захоплення українського міста Суми та анексії Сумської області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 20 травня путін зустрівся з керівництвом муніципалітетів курської області, під час якої глава глушковського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити буферну зону в Сумській області.

путін запитав, скільки кілометрів має бути глибина буферної зони, на що золотарьов відповів, що росія повинна захопити "принаймні Суми" і натякнув, що росія має бути "більшою". Виконувач обов’язків губернатора курської області олександр хінштейн у своєму Telegram-каналі зазначив, що його дід був із Сумської області, тому "ця земля йому не чужа"

- вказують аналітики.

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Вони вважають, що росія має територіальні цілі за межами областей, які вже незаконно окупувала або анексувала, і що путін може мати намір використати подальший прогрес у Сумській області, щоб вимагати, щоб Україна поступилася частиною Сумської області під час майбутніх мирних переговорів.

"Російські сили навряд чи зможуть захопити місто Суми в найближчій або середньостроковій перспективі, враховуючи продемонстровану росією неспроможність швидко захопити навіть набагато менші населені пункти в Україні за останні три роки", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

За інформацією The Economist, представники російської делегації під час переговорів у Стамбулі погрожували захопити Харківську і Сумську області, якщо Україна не виведе свої війська з територій Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей, які кремль частково окупував і включив в конституцію рф ще в 2022 році.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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